Cuneo, controlli della Municipale in via Silvio Pellico: fermati due soggetti in stato di alterazione

In particolare, in piazzale Libertà all’intersezione con via Silvio Pellico, è stato fermato e accompagnato presso il Comando un soggetto ivoriano in evidente stato di alterazione. Al medesimo, risultato essere destinatario di un provvedimento di allontanamento, sono stati contestati ulteriori verbali (ordinanza di divieto di consumo alcolici, ubriachezza manifesta, art. 688 del codice penale, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale). Sempre in via Silvio Pellico gli equipaggi di Polizia Locale hanno contestato la guida in stato di ebbrezza a un cittadino italiano intento a circolare in contromano, effettuando i conseguenti atti di sequestro del mezzo, finalizzato alla confisca, ritiro della patente di guida e notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.