"Il Tempo ritrovato": parte la nuova edizione della rassegna saluzzese

Martedì 7 novembre alle 16 inizia la nuova edizione della rassegna "Il Tempo ritrovato - Incontri ed esperienze per l’università degli adulti". Il programma dell'anno 2023- 2024 arà presentato in occasione del primo incontro e si articola in un ricco calendario di conferenze su vari argomenti (storia, filosofia, arte, psicologia, attualità, ambiente) che si svolgeranno grazie alla collaborazione con esperti.

Tutti gli incontri ad ingresso gratuito, ad eccezione delle mostre o uscite sul territorio, si svolgeranno dalle 16 alle 17.30 presso la sala laboratorio al primo piano della Biblioteca civica ( ex caserma Musso- piazza Montebello) salvo diverse indicazioni.

Il programma

Martedì 7 novembre, ore 16 Platone. La fiaba filosofica Paolo Burzio

Martedì 14 novembre, ore 16 Il tempo ritrovato grazie a Proust Manuela Vico

Sabato 16 novembre, ore 16 - USCITA SUL TERRITORIO – Visita alla mostra Fotografia è donna – La Castiglia, Saluzzo Incontro con la curatrice Monica Poggi Su prenotazione – a pagamento.

Martedì 21 novembre, ore 16 Il codice rosso e le norme per il contrasto alla violenza sulle donne relatrice Monica Boschetti

Martedì 28 novembre, ore 16 Ben-essere a tavola: l’intreccio tra psicologia ed alimentazione a cura di Roberta Cane e Elisa Chialvo

Martedì 5 dicembre, ore 16 Armi, acciaio e malattie: i conquistadores di Paolo Burzio

Martedì 12 dicembre – USCITA SUL TERRITORIO - Visita alla mostra Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto – Complesso Monumentale San Francesco, Cuneo Su prenotazione – a pagamento 2024

Martedì 16 gennaio, ore 16 Saluzzo al tempo del colera e della spagnola Natale Pasquale

Giovedì 25 gennaio - USCITA SUL TERRITORIO - Visita alla mostra Inge Morath. L’occhio e l’anima – Filatoio di Caraglio Su prenotazione – a pagamento.

Martedì 30 gennaio, ore 16 Gli ebrei di St. - Martin - Vésubie ed il campo di deportazione di Borgo San Dalmazzo Gigi Garelli

Martedì 6 febbraio, 16 Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me (Immanuel Kant) con Paolo Burzio

Martedì 13 febbraio 16. La Costituzione italiana - approfondimenti Monica Boschetti

Martedì 20 febbraio, ore 16 Hans Clemer e gli affreschi di Elva Daniela Rebuffo

Martedì 27 febbraio, ore 16 Storia delle Olimpiadi - Il barone De Coubertin: i giochi olimpici rinascono ad Atene nel 1896 Emanuele Barale

Martedì 5 marzo, ore 16 Fiabe, miti e leggende senza confini: il mondo degli Indiani d’America Roberta Cane

Martedì 12 marzo, ore 16 Una passeggiata nelle nostre montagne … attraverso le immagini Stefania Picco

Venerdì 29 marzo, ore 16 – presso la Castiglia Il ragazzo smarrito. Una storia vera di detenzione e libertà Ornella Giordano (seguirà visita gratuita al Museo della Memoria Carceraria)

Martedì 16 aprile, ore 16 C.G. Jung: ricordi, sogni e riflessioni Roberta Cane e Chiara Giannatempo

Martedì 23 aprile, ore 16 2° Guerra mondiale: la grande catastrofe Paolo Burzio

Martedì 7 maggio - USCITA SUL TERRITORIO – Visita al Giardino delle essenze a Lagnasco . Su prenotazione – a pagamento.

Il programma potrebbe subire variazioni. Informazioni e prenotazioni: 0175 211438 - cultura@comune.saluzzo.cn.it 329 3940334 – tempo.ritrovato@itur.it

Al seguente link è possibile scaricare il programma

https://mcusercontent.com/422736e08b7c5d53f9429c837/files/64926f73-c17e-8464-62c0-7c6d99da626d/tempo_ritrovato_23_24_depliant_per_newsletter.01.pdf