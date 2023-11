Si apre la stagione del Teatro Magda Olivero a Saluzzo

Al Magda Olivero di via Palazzo di città, continua la rassegna “Lunedì Cinema” e si appresta al via l’attesissima stagione teatrale.

"Close" è il film di Lukas Dhont in proiezione lunedì 6 novembre alle 21, pellicola che racconta di due tredicenni, Leo e Rèmi, che vivono la loro preadolescenza condividendo momenti di gioco e momenti di riflessione. Il loro ingresso nella scuola superiore fa sì che i nuovi compagni inizino a manifestare il sospetto che la loro sia non solo un’amicizia, ma una relazione sentimentale. Biglietto 5 euro, gratuito per i soci Arci Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera Arci 2023/2024 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.

Martedì 7 novembre alle 21 si apre la stagione teatrale del Magda Olivero organizzata da comune di Saluzzo, Fondazione Piemonte dal Vivo, Ratatoj APS. Il primo appuntamento vede in scena Chiara Francini e Alessandro Federico nel celebre testo di Dario Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi spalancata” per la regia di Alessandro Tedeschi.

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Dario Fo e Franca Rame descrivono le diverse situazioni in modo perfetto, con toni divertenti ma anche drammatici e raccontano le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. L’energica Antonia incarna infatti l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi.

I biglietti sono acquistabili online dal sito www.cinemateatromagdaolivero.it al costo di 20 euro ridotto a 18. Per gli under 26 il biglietto è 16 euro.

La stagione proseguirà giovedì 14 dicembre con “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo; giovedì 18 gennaio andrà in scena “Senza famiglia” di Magdalena Barile; mercoledì 7 febbraio sarà Paola Minaccioni a calcare il palcoscenico con “Stupida show!”.

Paola Minaccioni Special giovedì 7 marzo andrà in scena “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis. L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 10 aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance.

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita su Mailticket.