Bra: via Vittorio in Rosa, passeggiando con “Noi come te, donne operate al seno”

Bra si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione contro il tumore al seno. Venerdì 10 novembre è in programma l’appuntamento “Via Vittorio in Rosa”, organizzato dall’associazione “Noi come te” in collaborazione con Bra Walking, allo scopo di promuovere l’importanza di un’azione preventiva contro la malattia.

Secondo le stime Airtum (Associazione Italiana Registri Tumori)-Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica)-Fondazione Aiom, ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55mila nuovi casi di tumore al seno ma, grazie ai continui progressi della ricerca scientifica e agli screening periodici, si evidenzia una diminuzione del tasso di mortalità, complici anche le continue campagne e iniziative di sensibilizzazione organizzate tutto l’anno, ma in particolare ad ottobre, mese “rosa” quando in tutta Italia si promuovono esami gratuiti contro questo flagello altamente diffuso, ma anche più curabile rispetto al passato, grazie all’avanzamento della medicina.