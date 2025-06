Concorso a Saluzzo per Funzionario dei Servizi Finanziari

C’è tempo fino al 14 luglio 2025 per presentare la domanda di partecipazione al concorso per un funzionario dei Servizi finanziari. Il concorso è stato bandito dal Comune di Mondovì, ente con il quale il Comune di Saluzzo sta perfezionando un accordo per l’utilizzo della graduatoria.

Il Comune di Mondovì ha pubblicato il bando “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto dei funzionari e dell’elevata qualificazione dipartimento segreteria generale”.

I requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando di concorso del Comune di Mondovì, consultabile sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.mondovi.cn.it. nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione “Bandi di concorso”, nonché sul portale della Funzione pubblica “inPA Portale del reclutamento” (https://www.inpa.gov.it).

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modulo online disponibile sul portale unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.