Buona la prima per “Retrò Mondovì”, il nuovo mercatino storico dell’antiquariato

È stato inaugurato ufficialmente ieri, domenica 22 giugno, il nuovo mercatino storico dell’antiquariato “Retrò Mondovì”, gestito dall’associazione CasaMalta di Torino che si è aggiudicata la gestione biennale della manifestazione.

Una nuova formula che potrà contare su più di settanta espositori e che si svolgerà, come di consueto, ogni quarta domenica del mese.

"Retrò Mondovì intende diventare un punto di riferimento locale per l’antiquariato minore, il vintage, il modernariato, l’artigianato e la creatività, il tutto amalgamato dall’attenta regia di Casamalta - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia -. La Città è pronta a rafforzare l’offerta mercatale-antiquaria anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria e, in particolare, dell’As. Com. Monregalese e de “La Funicolare” che si sono già impegnate a coinvolgere i singoli associati al fine di accrescere il richiamo commerciale per l’intera giornata. Nell’ottica di incrementare il coinvolgimento tra Amministrazione comunale e singoli esercenti, inoltre, è stato creato un apposito canale whatsapp aperto a tutti i professionisti del centro storico, pensato proprio per giungere ad una comunicazione reciproca più capillare ed efficace".

"Abbiamo accolto con pieno favore la scelta dell’Amministrazione comunale di rinnovare completamente il mercatino storico dell’antiquariato, la cui attrattività era gradualmente scemata nel tempo, fornendo fin da subito il nostro supporto affinché la nuova iniziativa possa radicarsi a dovere - ha evidenziato il presidente dell’As.Com. Monregalese, Mattia Germone -. Credo che per tutti gli esercenti e per l’intera comunità monregalese, “Retrò Mondovì” debba diventare un biglietto da visita credibile, effige di una città aperta che sa accogliere e rinnovarsi. Grazie, quindi, all’Amministrazione comunale per il dialogo e il coinvolgimento sempre più costanti, tangibili altresì nella creazione del nuovo canale whatsapp, tanto semplice quanto immediato e incisivo. L’invito che rivolgo ai soci di qualunque associazione di categoria (che restano enti imprescindibili, a mio avviso, per favorire il coinvolgimento reciproco e le sinergie cross-territoriali nonché per raccogliere istanze e suggestioni personali), ma anche a coloro che non hanno ancora aderito a nessuna realtà, è quello di iscriversi al canale stesso (che rispetta privacy e anonimato) per rimanere costantemente allineati con le manifestazioni, le iniziative e le opportunità che Mondovì sa offrire e organizzare".