Giornata delle Forze Armate, Bergesio (Lega): "Riconoscenza doverosa agli operatori di pace"

“ Alle donne e agli uomini in uniforme, che con professionalità e dedizione mostrano il loro senso di appartenenza al Paese, valore su cui si fonda l’Unità Nazionale, a tutti loro, operatori di pace, devono andare ogni giorno, non solo oggi, la nostra riconoscenza e il nostro rispetto ”.

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio che stamani, con il Sindaco Dario Tallone e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale fossanese, ha preso parte alle celebrazioni indette dal Comune di Fossano per il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, anticipate ad oggi per permettere la partecipazione delle scuole cittadine, e alla nuova edizione di Caserme in Piazza.

“Ancora di più in un momento difficile come questo è importante ricordare e sostenere le donne e gli uomini delle nostre Forze Armate e delle Forze di Polizia, a cui oggi va il mio ringraziamento per il lavoro che ogni giorno svolgono, ed è doveroso sottolineare, oggi come sempre, la collaborazione che Fossano ha e continuerà ad avere con questi operatori di pace, con le due caserme dell’Esercito che sono parte integrante della nostra storia e della nostra comunità”, conclude Bergesio.