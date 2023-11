Intossicazione da monossido a Fossano: due adulti e due bambini in ospedale

Intervento nella serata di ieri, giovedì 2 novembre, nel comune di Fossano per un'intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione in località San Sebastiano.

L'allarme è scattato attorno alle 21.30, sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco con le squadre di Levaldigi e Fossano, il personale sanitario con la Croce Bianca fossanese e i Carabinieri di Centallo. L'intervento per la messa in sicurezza dello stabile si è protratto fino all'una di questa mattina.

Due persone sono state trasportate in ospedale a Torino per ricevere le cure di ossigenoterapia in camera iperbarica.

Aggiornamento ore 9.20

Le persone intossicate dal monossido risultano essere quattro, di cui due bambini e due adulti, trasportati in ambulanza un codice verde e uno giallo per trattamento iperbarico a Torino.

Sono in corso i rilievi per individuare le cause.