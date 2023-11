Liceo Scienze Applicate al Vallauri: nuove tecnologie in fisica, chimica e biologia

Un nuovo importante investimento con fondi europei sui laboratori di fisica, chimica e biologia consentirà di avvicinare sempre di più i ragazzi alla scienza del nostro tempo, attraverso il binomio passione e rigore.

“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione” sosteneva Albert Einstein.

Questa la filosofia del Liceo Scientifico Scienze Applicate al Vallauri. L’area scientifica saldamente fondata su una didattica laboratoriale; laboratorio inteso come luogo, non solo fisico, ma come stato della mente.

Didattica dei perché, dei come, didattica partecipata nel lavoro di gruppo, nel confronto con docenti esperti, illuminata dalla ricerca della comprensione profonda del mondo che ci circonda.

Un nuovo apparato per studiare l’effetto fotoelettrico, una sfera per osservare fasci di elettroni e tutto ciò che serve per ripetere lo storico esperimento di Millikan, alla scoperta del rapporto carica/massa dell’elettrone. Un percorso affascinante e coinvolgente per affrontare lo studio del microscopico e della meccanica quantistica.

Nel laboratorio di biologia e di chimica una nuova cella elettroforetica per l’analisi del DNA, uno spettrofotometro UV/vis, un conduttimetro e rifrattometro per l’analisi delle acque.

Approfondimenti ed indagini nell’ambito scientifico che contribuiscono allo sviluppo di rilevanti capacità critiche ed analitiche, oltreché ad affinare la capacità di giudizio e di scelta.