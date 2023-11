A Ceva la tradizionale festa di San Carlo

Nella mattinata di oggi, sabato 4 novembre, in occasione della festa di San Carlo in piazza Piantabella in Valgelata a Ceva, si è tenuta la tradizionale messa officiata dal parroco don Franco Bernelli, seguita da un folto gruppo di persone.

Alla fine della santa messa, come da tradizione, sono state distribuite le caldarroste a tutti i partecipanti distribuite da Ezio Calvo, rappresentante degli Amici di San Carlo e Tiziano.

L’appuntamento che si rinnova dal 2010 è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Città di Ceva, Parrocchia Maria Vergine Assunta, Protezione Civile Ana Ceva e dell'amico Silvio Amerio.