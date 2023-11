Al Baruffi di Ceva consegnate 4 borse di studio in onore di Oscar Rubba

Era il 3 novembre del 2000 quando Oscar Rubba, ex meritevole studente del Baruffi di Ceva, indirizzo Geometri, perdeva la vita in un tragico incidente sul lavoro, all’età di soli venticinque anni.

Nel suo ricordo la famiglia ha voluto istituire, anche quest’anno, quattro borse di studio in sua memoria per gli studenti del triennio dell’indirizzo CAT (Costruzioni, ambiente e territorio), volte a premiare l’attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e l’originalità nella progettazione edilizia.

La consegna delle borse di studio, giunta alla sua 22-esima edizione, si è svolta, a sorpresa, venerdì 3 novembre 2023 nell’Aula Magna del Baruffi, alla presenza della famiglia Rubba, della dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo, delle classi del triennio CAT e dei docenti curriculari, oltre che alla professoressa, ora in pensione, Lorella Franco.

Gli alunni Hajar Faqari e Alessio Nidori (entrambi della classe 4^CAT) si sono aggiudicati la borsa per il “Migliore test sulla sicurezza negli ambienti di lavoro”, mentre Michele Dotta e Giorgia Penone (entrambi della classe 5^CAT) si sono aggiudicati la borsa per il “Miglior progetto edilizio”.

Il ricordo di Oscar, ancora vivo nelle parole della dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo e della professoressa Lorella Franco, è onorato quotidianamente nei locali del Baruffi con l’intitolazione in sua memoria, nel 2021, di uno dei laboratori informatici (“Laboratorio Oscar Rubba”), per iniziativa del professor Marco Bergero (anch’egli ora è in pensione).

“Attraverso il ricordo di Oscar” - ha commentato la dirigente scolastica - “la famiglia ha scelto di promuovere anche qust’anno una maggiore attenzione e consapevolezza riguardo al delicato, e sempre attuale, tema della sicurezza sul luogo di lavoro, incoraggiando la progettazione innovativa e l'attenzione ai dettagli. Questa lodevole iniziativa serve come monito costante affinché tutti possano svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e responsabile. L’eredità di Oscar continuerà a influenzare generazioni di studenti, incoraggiandoli a mantenere la sicurezza come priorità assoluta in ogni ambiente lavorativo"