Lorenzo Tecleme ospite a Dronero per “Il Ponte del Dialogo”

A che punto è oggi la transizione ecologica? Come si può creare consenso attorno alle politiche verdi? Se ne è parlato a Dronero ieri pomeriggio, venerdì 3 novembre, in occasione del festival letterario diffuso “Il Ponte del Dialogo” che ha ospitato Lorenzo Tecleme.

L’incontro presso la Sala Milli Chegai. Lo scrittore, 22enne, membro del movimento Fridays For Future, Tecleme ha scritto per diverse testate tra cui “la Repubblica”, “Domani”, “Jacobin Italia” e ha partecipato come giornalista alla COP26 di Glasgow. Intervistato da Alessia Tallone dello staff AFP ha presentato il suo libro “Guida rapida alla fine del mondo” (Castelvecchi, 2022).



“Questo libro è nato dall’esigenza di offrire alle persone una guida utile - ha spiegato - una bussola con cui orientarsi all’interno della transizione ecologica e della crisi ambientale. È un tema sempre più presente, le persone non soltanto lo percepiscono ma lo vivono sulla propria pelle ed è un tema molto complesso, sul è importante la conoscenza.”



Di Tecleme emerge la passione, una grande attenzione e capacità riflessiva, ma soprattutto quell’impegno a dare il proprio contributo per la costruzione di un futuro consapevole e responsabile. “Guida rapida alla fine del mondo” è infatti un libro che, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, desidera arrivare a tutti. Con chiarezza ma anche con un’intelligente capacità ironica, quella che soprattutto emerge nel primo capitolo e che vede la collaborazione di Giovanni Mori, risponde sia all’esigenza di informazione sia all’essere guida all’interno di un tema che comunque spaventa.



“L’ironia non è affatto superficialità - dice Tecleme - ma capacità sensibile, modo anche per spiegare passaggi molto articolati. Giovanni Mori è davvero bravo. Tenere conto del fatto che è un argomento non è facile e provoca anche timore è stata la spinta per cercare di trasmettere le informazioni in un’altra modalità, soprattutto per quanto riguarda le informazioni tecniche.”



Guardando agli attuali episodi climatici,alle tradizioni del nostro Paese come ad esempio il cibo, a quanto le grandi aziende siano a conoscenza di un’attenzione maggiore da parte della popolazione e soprattutto a quello su cui molto c’è ancora da fare. Dal concetto di “giustizia climatica” a quello della “città a 15 minuti” passando per quello della “deforestazione” molte sono state le riflessioni tratte dal libro. Rispetto a quest’ultimo tema, la “deforestazione” appunto, Tecleme ha detto: “In questo caso vi è una notizia positiva, perché nel nostro Paese le foreste stanno negli ultimi anni aumentando e questa davvero una bella notizia, a fronte di altre cose che purtroppo non vanno.”



Lo sguardo attento ed anche parsimonioso sulle cose, sulle problematiche. Tecleme riflette: “Occorre guardare alle cose, a tutte, tenendo conto di molteplici fattori, anche degli aspetti positivi. Mi viene ad esempio in mente la plastica, scoperta molto importante: qui il problema è come viene utilizzata. Questo è solo uno degli esempi. Occorre analizzare, comprendere, interrogarsi ed approfondire, perché saranno la consapevolezza e la volontà a creare il nostro futuro.”



Ed invitato da Alessia Tallone, Tecleme per concludere ha letto un breve parte del libro. Ha scelto una parte dello scritto che precede il primo capitolo scritto da una giovane giornalista RAI del programma di Geo&Geo. Una storia inventata, una storia che desidera far riflettere: “Perché il libro non è soltanto riflessione ed approfondimento di vari concetti - ha detto - L’uso che facciamo delle cose, le scelte, ci chiamano ad essere parte attiva… Ognuno di noi è parte attiva.”