A Cuneo si presenta "Quelli che...il Colle del mulo": volume dedicato al rallysmo cuneese

Ancora mancava un libro che raccontasse l’atmosfera del rallysmo cuneese e dei maggiori protagonisti delle corse nella Provincia Granda. Oltre 30 anni di sfide sulle strade e sulla terra delle nostre montagne e colline. Piloti e gare che hanno segnato la storia, non solo locale, ma del rallysmo italiano.

E' nato così il volume "Quelli che...il Colle del mulo", 250 pagine e foto inedite, che descrivono un'eccellenza di cui la Provincia Granda può vantarsi.

L'autore, Luca Pazielli, ci consegna lo spaccato di una realtà sportiva che continuerà ad appassionare e promuovere il nostro territorio, con le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche, vinicole e gastronomiche, patrimonio dell’Unesco.

Oltre cento racconti e testimonianze di piloti, navigatori, giornalisti e amici che fanno rivivere la storia del rallysmo del Nord-Ovest dai primi anni ’60 fino ai giorni d’oggi.

Una realtà fatta di gare e di piloti. In particolare dal primo rally svolto in provincia 'La Ruota d’Oro', poi a seguire il 100.000 Trabucchi, il San Giacomo di Roburent, il rally di Limone, il val Varaita e la realtà di oggi con il rally di Alba e del Piemonte, che fa parte del campionato italiano.

Infine i piloti che hanno portato prestigio alla Provincia Granda, a cominciare dall’equipaggio Cerrato-Cerri che ha conquistato 6 titoli italiani e due europei, Piergiorgio Deila campione italiano nel 1993.

Poi c’è il cuneese di adozione, Mauro Pregliasco anche lui vittorioso nel tricolore e in tante gare sul territorio. Non poteva mancare Enrico Brazzoli che è stato recente protagonista a livello internazionale conquistando due trofei mondiali e due europei.

Ma la lista è lunga perché sono tanti i piloti cuneesi che sono diventati i beniamini dei tanti tifosi che sono sempre stati sul percorso, con un ricordo anche per chi non c’è più come Pierino Beltrandi.

Col patrocinio della Provincia di Cuneo, con la collaborazione della Regione Piemonte e dell’Automobile Club di Cuneo il libro verrà presentato presso l’Auditorium della Provincia a Cuneo, in Corso Dante n. 41, sabato 2 dicembre alle 15.

Per tutte le informazioni

quellicheilcolledelmulo@gmail.com oppure la pagina Facebook: Quelli che il Colle del Mulo.