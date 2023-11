Ampia partecipazione a Tarantasca per le celebrazioni del IV Novembre

Nella mattinata di oggi, domenica 5 novembre, si sono svolte a Tarantasca le celebrazioni del 4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Alla presenza del Sindaco, della Vicesindaco e dei membri dell'Amministrazione Comunale unitamente al numeroso gruppi Alpini di Tarantasca, al Corpo della Protezione Civile, ai Carabinieri di Busca e all'agente di polizia municipale si sono onorati i Caduti delle Guerre con la deposizione delle corone di alloro al Cippo dei Caduti in Piazza Marconi e alle Lapidi del Palazzo Municipale in Via Vittorio Veneto.

La numerosa partecipazione del Corpo Alpini di Tarantasca è segno di un profondo senso civico e di appartenenza al paese e alla Nazione. Con la Cerimonia dell'Alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale e con la successiva celebrazione della S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Bernardo si commemorati i Caduti di tutte le Guerre ed in particolare gli Alpini e combattenti Tarantaschesi vittime e martiri dei più grandi avvenimenti bellici dell'ultimo secolo. Il Sindaco e il Parroco Don Ezio Marsengo più volte hanno sottolineato l’importanza della Pace e del dialogo che vincono sulla Guerra e sui disaccordi tra i popoli.

Le guerre e gli scontri di cui oggi siamo al corrente unitamente a tutte le situazioni di astio nel mondo non trattate dai mass media e di cui siamo ignari portano comunque alla sconfitta, alla perdita di vite umane, al disastro sociale ed economico. Successivamente la giornata è proseguita con un pranzo comunitario molto partecipato.

Un ringraziamento speciale da parte dell'Amministrazione Comunale va al Gruppo Alpini di Tarantasca, sempre numeroso e disponibile nell'organizzazione di questa giornata di Memoria, a Christian Piumatti e Cinzia Giordano per la direzione del Coro Alpini nelle celebrazioni, alla Protezione Civile per l'importante contributo offerto nel controllo e protezione delle strade del concentrico durante i cortei, il parroco don Ezio Marsengo per la celebrazione della S. Messa e per la Benedizione delle Lapidi dei Caduti, il comandate della Polizia Municipale Massimo Brignone ed i Carabinieri della Stazione di Busca in rappresentanza delle Forze Armate e tutti i cittadini che hanno partecipato alla giornata di Commemorazione.