E' Klaudio Myrtaj il giovane operaio trovato senza vita a Vernante

E' Klaudio Myrtaj, 34 anni, di origine albanese, l'uomo che è stato ritrovato senza vita in un fabbricato nel comune di Vernante, nel pomeriggio di ieri, sabato 4 novembre, in via Umberto I.

Sulla vicenda massimo riserbo da parte degli inquirenti che indagano per omicidio.

Il giovane, che si trovava in Italia da un paio di anni, era un operaio, molto conosciuto nel paesino della Val Vermenagna dove, in passato, aveva lavorato e collaborato con un artigiano locale.

Molte le voci che circolano in queste ore in paese sul delitto. Saranno i Carabinieri di Cuneo che indagano sul caso a far luce sulla vicenda.