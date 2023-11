A Busca con i Braxophone un cocktail musicale evergreen

Per la rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2023 XIX Stagione artistica dell’associazione Amici della Musca diretta da Antonello Lerda, venerdì 10 novembre alle ore 21 il Teatro Civico di Busca, ospiterà il concerto “mix” dei Braxophone, per un cocktail musicale che sa di evergreen alla Sinatra,

con un retrogusto dixie alla Armstrong, che sfocia in un bouquet fruttato di standards alla Duke Ellington.

“Prima dell’arrivo dei Berliner previsto in calendario a dicembre – annuncia Lerda -, la rassegna lascia per un attimo il suo abito da sera e indossa quello da cocktail, in questo caso composto da 2 parti di tromba 1 parte di trombone, su una base di basso tuba e batteria ed infine una spruzzata di sax. La serata fa parte della sezione On air, giovanissimi alla ribalta”.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero 339. 6013250. Ingresso libero con precedenza ai soci grazie al sostegno di Città di Busca, Fondazione CRC, Regione Piemonte, Sedamyl, Fondazione CRT, Banca di Caraglio.

I Braxophone dalla loro nascita nell’estate del 2016 hanno partecipato a numerose rassegne musicali della provincia di Cuneo, quali: Dronero “Un borgo ritrovato”, Incontri FAI d’estate 2021, Incontri d’autore-Cuneo 2021, Festival Jazz Vision 2022, Valdieri concerti nel sito archeologico, Niella “Concerti nell’aia”, lezioni concerto presso Unitre del Piemonte, Mondovi – 49^ Fiera dell’artigianato, Govone “Tulipani a corte”, Alba “International jazz day”, Guarene “Roero music festival”, Pralormo – Castello –“Pic nic di Paideia”, Chianale “Terra & sale”, Vignolo “Gastroclassiche”, Artesina “Bosco in musica”, Beinette “Beinette InCantata” passando dalle sale da concerto a contesti più informali quali gli street festival: Vinum ad Alba,1° premio Busca Busker 2017, Festival Mirabilia 2018, Saluzzo Kauss Busker Festival, Limone P.te Xmas Nigth , Busca “Desbarasuma”, Mondovi – Natale con La funicolare e al concerto natalizio nelle grotte di Bossea.

Venerdì 10 novembre ore 21

Teatro Civico, Busca

BRAXOPHONE

On air, giovanissimi alla ribalta

Trombe: Luca Vallauri, Giuseppe Notabella

Sax: Elia Faletto

Trombone: Lorenzo Reina

Tuba: Giovanni Forti

Percussioni: Daniele Danzi