Bra, Messa in suffragio dei donatori defunti di Avis e Fidas alla Madonna dei Fiori

Le due associazioni, come una grande famiglia, si sono ritrovate al Santuario della Madonna dei Fiori per celebrare la Santa Messa in suffragio dei donatori defunti. La funzione è stata presieduta da don Adolfo Ferrero con il rettore don Enzo Torchio a dirigere i canti e tra i banchi i presidenti dei due sodalizi, Armando Verrua (Avis) e Tommaso Allocco (Fidas), accompagnati dalle rispettive delegazioni e da rappresentanze delle sezioni territoriali.

Per tutti è stato un momento in cui manifestare la riconoscenza per quanto fatto da tante persone che, nel nascondimento, hanno prestato tempo ed energie per il prossimo, nell’intento di sensibilizzare i giovani e le famiglie ai valori della solidarietà.