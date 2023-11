Cerchi una relazione duratura? Gli annunci per single di questa settimana

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anan&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

farla sentire unica in mezzo a tante… E’ il regalo più grande che un uomo possa fare alla sua donna!

è un uomo attraente, sportivo, alto, bruno, occhi azzurri, impiegato in una multinazionale, vive solo, il suo sogno e’ sposarsi o convivere e avere figli. Prova a contattarlo magari e’ quello giusto per te!!! CONTATTALO

Single uomo 40 anni



Chiunque tu sia, scegli di essere una persona per bene…

bell’uomo, alto, castano, occhi verdi espressivi, architetto, ama andare in moto, viaggiare, semplicemente sta cercando la sua Lei!!!! CONTATTALO

Single uomo 55 anni



Che dire di un uomo così? E’ il sogno di ogni donna, bello, intelligente, romantico, divorziato, non ha figli, ha un’azienda manufatturiera, va a cavallo, ama il cinema e il teatro. Insomma cosa aspetti a contattarlo? CONTATTALO

Single uomo 65 anni



Lui è passionale, romantico, sa come far star bene una donna, ogni suo abbraccio è denso di emozioni, ma soprattutto è un uomo protettivo, 62enne, ingegnere, alto, brizzolato, occhi castani scuri, è un uomo altruista, equilibrato, detesta la volgarità e la menzogna, adora la musica jazz, soul, sta cercando la sua metà , non una qualsiasi, esattamente la sua…“in ogni donna c’é una bambina che senza dire nulla chiede sicurezza e protezione e un paio di braccia robuste dove addormentarsi…” CONTATTALO

Annunci per Lui



Lei è bellissima anche con jeans e maglietta, 30enne, frutticoltrice, le piace camminare in montagna, va in bicicletta, incontrerebbe uomo italiano, carino, semplice, ma soprattutto seriamente intenzionato a sposarsi o convivere e avere figli.. CONTATTALA

Lei single 37 anni

Maestra delle Scuole per l’Infanzia, italiana, ha un sorriso che incanta, due occhioni celesti, non si è mai sposata, ama la natura, camminare nei boschi, vive sola, sogna di incontrare un uomo che riesca ad emozionarla, perchè la sua è una bella vita, ma le manca un uomo con cui fare progetti….. CONTATTALA

Lei single 45 anni

Vorrebbe con tutto il cuore incontrare un uomo calmo, sincero, e che le voglia veramente bene, lei è una bella donna, piemontese, impiegata in uno studio di commercialisti, vive una vita semplice, ama cucinare, va in bicicletta.. CONTATTALA

Lei single 60 anni

È la classica italiana, le piace cucinare, tenere in ordine la casa, maestra alle Scuole per l’Infanzia, 56enne, è una bellissima signora, capelli lunghi castani, occhi blu, ha un sorriso gentile, a modo, ha tutto ciò che potrebbe desiderare, nella sua vita manca solo un uomo, che le voglia bene, non importa l’età, ma la buona educazione e la dolcezza… CONTATTALA

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anan&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.