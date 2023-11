Ceva, l'opposizione replica al sindaco sulla questione ospedale: "Affermazioni assurde e paradossali"

Non ci sta il gruppo consigliare "Una svolta per Ceva" che, puntualmente, replica alla nota del sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone (leggi qui) che, in riferimento a un un'interrogazione dell'opposizione sul futuro dell'ospedale (leggi qui), è stata definita "una scatola priva di contenuti ma piena di illazioni e disinformazione di natura pretestuosa e propagandistica, senza alcun riferimento ai dati ufficiali”.

Puntuale arriva la replica di Una svolta per Ceva che qui riportiamo:

"Le accuse del sindaco Bezzone nei confronti del gruppo di opposizione sono tipiche del comportamento di chi si offende per lesa maestà.

Le affermazioni del nostro primo cittadino sono prossime al regno dell’assurdo, è paradossale che il sindaco accusi, di usare il tema dell’ospedale come campagna elettorale, l’unica lista che negli ultimi quindici anni non ha inserito nel proprio programma il tema dell’ospedale, ben consapevoli che sono decisioni che spettano all’ASL ed alla Regione, avevamo detto in tutti gli incontri che, ovviamente ci saremmo sempre battuti in ogni sede, ma sarebbe stato intellettualmente disonesto fare promesse nel programma elettorale.

I nostri nonni dicevano: "Chi ha il sospetto ha il difetto” ed infatti proprio nel programma del sindaco Bezzone si facevano promesse sulla pelle dei cittadini, usando il tema dell’ospedale per la campagna elettorale e per raccogliere voti, tipico stile della vecchia politica politicante. Chi ha quindi usato l’ospedale per la campagna elettorale?

La nostra interrogazione, presentata dal consigliere Bruna Sanino a marzo 2023 non è stata inviata ai giornali, come è accaduto per altre, né a marzo e neanche ad agosto, quando è stata discussa, proprio per non accendere polemiche su un tema che deve vedere tutti uniti, ma il nostro Sindaco non ha nel proprio modus operandi l’unità di intenti, forse è per questo motivo che restiamo indietro rispetto ad altri territori che, almeno su alcuni argomenti parlano ad una sola voce. Ribadiamo e vogliamo chiarire che abbiamo dovuto informare i cittadini sul nostro operato perché in tanti, giustamente, hanno chiesto conto della nostra attività subito dopo che il Sindaco, forse più per avere un po’ di visibilità che per convinzione, ha emesso il comunicato congiunto con il Sindaco di Mondovì dove accoglieva l’apertura del reparto di dialisi a Mondovì come, testualmente:” Ottima notizia”.

Il sindaco, inoltre, ci accusa di diffondere fake news, niente di più lontano dalla realtà e dal nostro modo di fare politica, al servizio dei cittadini e non della poltrona, l’interrogazione in questione chiedeva chiarimenti su varie problematiche del nostro ospedale e del nostro territorio, non affermava ma chiedeva informazioni, proprio perché l’Amministrazione ha un canale privilegiato con le sedi dove vengono prese le decisioni.

Per concludere, tornando alla vecchia politica politicante del Sindaco Bezzone, quando Ceva perde servizi o ci sono disagi le responsabilità sono altrui o delle congiunture a livello nazionale, quando, raramente, ci viene concesso qualcosa è merito dell’Amministrazione. I cittadini non si fanno più prendere in giro da questi metodi anacronistici."

Intanto sul futuro dell'ospedale dovrebbe essere indetta una conferenza stampa, nella giornata di mercoledì 15 novembre, alla presenza dei vertici Asl e dell'assessorato regionale alla sanità.