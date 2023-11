Estathé leader in Italia tra le bibite senza bollicine: vendite per 472 milioni di euro

Sulla pagina Facebook dell'Estathé regna l'ironia, complici i festeggiamenti dei giorni scorsi legati ad Halloween. Sopra la foto tutta bucherellata di una confezione, un post commenta: "Anche i vampiri non sanno resistere al suo gusto unico. Non hanno capito dove forare, ma su questo ci stiamo lavorando".

Una frase simpatica che, in realtà, certifica una tendenza reale anche dei consumatori italiani assolutamente conquistati dalla bibita della multinazionale albese Ferrero. Secondo Assobibe è, infatti, la bevanda senza bollicine più venduta nella grande distribuzione in Italia e la terza in assoluto tra tutti i soft drink, dietro colossi inarrivabili come Coca-Cola e Coca-Cola Zero. Estathé ha fatto registrare un più 20% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Numeri clamorosi, come le 8 milioni di famiglie italiane nelle quali sarebbe presente, con un valore di vendite di 472 milioni di euro, (fonte NielsenIQ). A rendere il quadro più sorprendente anche la costanza del mercato: il 58% delle vendite è realizzato fuori dal periodo estivo.

Tutti traguardi che meritano un brindisi: per una volta senza bollicine.