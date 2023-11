Terza rappresentazione per la rassegna dei Commedianti Niellesi

Conto alla rovescia per la terza rappresentazione della rassegna dei Commedianti Niellesi.

Aabato 11 novembre alle ore 21, nella polivelente di Niella Tanaro, andrà in scena la compagnia "Laboratorio Teatrale III Millenio” di Cengio (SV) con “Rumors”.

La commedia, in tre atti, sarà recitata in italiano per rispettare la programmazione di tre commedie nella lingua ufficiale e le restanti tre in dialetto piemontese , per accontentare anche a chi non è edotto del dialetto locale.

Saranno in scena il 25 novembre gli attori della “Banda Brusca di bene Vagienna”, il 20 gennaio 2023 si esibirà la “Compagnia APS Siparietto di San Michele” di Moncalieri ed in chiusura, il 10 gennaio 2024, “La cricca del Borgat” di Mondovì.

Per info e prenotazioni: Ferrero Claudia 331-2986821