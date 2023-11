Bra, al Polo Scolastico Europeo prima sessione degli esami di Italiano per Stranieri per ottenere permesso di soggiorno e la cittadinanza

Sono aperte sino a mercoledì 8 novembre le iscrizioni ai primi esami di lingua italiana organizzati dal Polo Scolastico Europeo, istituto diretti dai dottori Carmine e Vincenzo Maffettone e primo centro della provincia di Cuneo autorizzato Dante Global, abilitato quindi alla certificazione di esami utili per la concessione dei permessi di soggiorno e per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le prove si terranno nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre presso la nuovissima sede del Polo Scolastico Europeo, in via Cavour 44 a Bra.

Prima volta per il centro braidese, la sessione di metà novembre rappresenta l'ultima prevista dall’annuale calendario seguito dal Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA), ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Interno, abilitato al rilascio di titoli che non ha scadenza temporale e non richiede quindi di venire periodicamente rinnovato.

«Il nostro progetto “Italiano per Stranieri” - spiegano i responsabili del Polo braidese Carmine e Vincenzo Maffettone, illustrando l’obiettivo dell’iniziativa, come riportata anche sul sito www.italianoperstranieribra.it – nasce dall’esigenza di soddisfare la sempre maggiore richiesta di certificazioni di lingua italiana da parte degli abitanti della nostra regione. I nostri percorsi non mirano soltanto al conseguimento di certificazioni utili allo svolgimento delle attività lavorative e di studio in Piemonte e in Italia, ma si propongono anche di facilitare la convivenza armoniosa tra persone con diversi bagagli culturali e linguistici che condividono lo stesso territorio attraverso la diffusione della cultura e della lingua del nostro Paese».

«Abbiamo pensato di offrire anche nel Cuneese questa importante possibilità prima presente solo a Torino – proseguono –, considerando la sempre maggiore presenza di stranieri impegnati in attività lavorative o di studio nelle diverse zone della nostra provincia».

I corsi del Polo Scolastico Europeo sono rivolti a stranieri che, in classi o individualmente, vogliono imparare la nostra lingua per ottenere i livelli necessari al conseguimento del permesso di soggiorno e del diritto di cittadinanza.

Responsabile didattica del progetto è la dottoressa Chiara Curletti. Laureata in lingue e letterature straniere, è in possesso della specializzazione DITALS II per insegnare l’italiano agli stranieri.

«Il livello A2 è richiesto per il Permesso di Soggiorno – spiega la dottoressa Curletti –, mentre per la Cittadinanza ci vuole il livello B1. Oltre a questi abbiamo attivato anche corsi individuali e per le aziende che collaborano con consulenti stranieri che vogliano imparare o perfezionare la lingua italiana per avere un miglior rapporto professionale e comunicativo.»

Come si svolgono le lezioni?

«E’ possibile scegliere tra la frequenza in classe e online, con quest’ultima che prevede un 10% di sconto. Durante le lezioni si seguono programmi specializzati e una bibliografia dedicata all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Le lezioni si svolgono in italiano cercando il modo più efficace per permettere allo studente di comunicare fin dalle prime fasi dei corsi e sono mirati in modo specifico al superamento degli esami ai vari livelli previsti».

Il calendario dei corsi in presenza viene concordato col singolo studente, programmandolo sulla base degli impegni lavorativi o personali dell’allievo.