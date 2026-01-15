 / Solidarietà

Solidarietà | 15 gennaio 2026, 20:06

Mondovì: “Giolitti-Bellisario” a “tu per tu” con il volontariato

Gli studenti hanno incontrato diverse realtà attive sul territorio

Martedì 13 gennaio gli studenti delle classi terze degli Istituti Alberghiero, Agrario e Commerciale e gli allievi della classe seconda del corso quadriennale dell’Alberghiero hanno partecipato a un incontro dedicato al volontariato e all’impegno civico. 

L’iniziativa ha vantato la partecipazione di numerose associazioni attive a Mondovì e nei tanti territori di provenienza degli studenti del “Giolitti-Bellisario”: da “L’uomo che cammina odv”, a “Nigella”, “Fidas monregalese odv”, “Croce rossa italiana”, “Gea”, “Una zampa per la vita”, “Il tempo amico”, “Aido”, “Avis”, “Lida odv”, “Famiglie ADHD” e “Creattività”. 

Le diverse realtà hanno illustrato attività e obiettivi affrontando temi legati alla solidarietà, alla salute, all’inclusione sociale, alla tutela degli animali e dell’ambiente. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, permettendo agli studenti di avvicinarsi concretamente ai valori della cittadinanza attiva e dell’educazione civica e favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo del volontario nella comunità. 

Si ringrazia il CSV di Cuneo e tutte le associazioni intervenute per la disponibilità, collaborazione e per l’importante contributo formativo fornito.

