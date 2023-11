Confindustria Cuneo apre un Ufficio di Rappresentanza presso la Delegazione dell’Unione Europea

«Consapevoli del fatto che a Bruxelles vengono prese le più importanti decisioni in materia di politica industriale e commerciale, Confindustria Cuneo ha predisposto il dislocamento di una propria risorsa presso la Delegazione, a testimonianza della sensibilità della nostra Associazione a tematiche di importanza vitale per il futuro dell’ecosistema industriale». Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, ha posto alle basi del suo mandato un forte accento sull’internazionalizzazione, raccogliendo le istanze delle numerose associate che guardano ai mercati internazionali con grande interesse, per agevolare le opportunità che si celano dietro ai processi legislativi.

La Delegazione di Confindustria presso l’Unione Europea svolge un’attività essenziale per rappresentare gli interessi imprenditoriali nelle istituzioni europee, garantendo che le istanze e le sensibilità industriali vengano prese in considerazione da parte del legislatore comunitario. Il compito primario dei funzionari è quello di farsi promotori di esigenze reali del mondo industriale, contribuendo a veicolare messaggi di indirizzo agli organi europei in coordinamento e sinergia con le rappresentanze istituzionali e diplomatiche italiane, nonché con le altre rappresentanze confindustriali europee.

«Sappiamo il peso specifico che oggi riveste l’Unione Europea per il futuro delle nostre aziende e per la società nel suo complesso – dichiara Giuliana Cirio, direttore generale Confindustria Cuneo – . Vogliamo essere il portavoce del territorio e far sentire la nostra presenza. Esiste già una rappresentanza di Confindustria nazionale a Bruxelles, riteniamo importante che le nostre aziende abbiano un accesso diretto presso gli organismi comunitari perché pensiamo che sia strategico il network, attraverso i contatti attivati dal nostro referente, con i funzionari locali».

La congiuntura macroeconomica internazionale odierna impone di essere estremamente vigili nelle scelte di investimento, dopo che gli shock degli ultimi anni hanno ridisegnato i rapporti non solo geopolitici, ma anche economici tra Stati. In questo contesto, creare prossimità tra il tessuto associativo cuneese e le istituzioni europee (centri decisionali di politica industriale), con azioni di rappresentanza e pressione, costituisce la sfida colta da Confindustria Cuneo con l’invio dell’emissario Nicola Calvano, responsabile Affari Internazionali, in Delegazione: «Il mondo di oggi è caratterizzato da situazioni di forte imprevedibilità e incertezza. Fare impresa oggi non è facile, ma l’industria rimane il cavallo di battaglia per trainare crescita e sviluppo. La nostra Associazione è attenta a garantire la preservazione della competitività delle proprie aziende. La presenza in Europa vuole fornire strumenti nuovi ai propri imprenditori, mettendoli nelle condizioni di continuare a guidare le proprie aziende verso il successo, nonostante i venti contrari e le situazioni avverse dei nostri tempi».