Un “Itinerario del Monviso” a destinazione turistica fra Crissolo ed Oncino

Una legge cui un Decreto del Ministero del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2023 definisce le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, d’ora in poi denominato “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica”.