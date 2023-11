Intervento dei vigili del Fuoco di Cuneo nella serata di ieri, lunedì 6 novembre, intorno alle 21.15 per un’automobile uscita di strada in via Chiusa di Pesio nel comune di Peveragno.

Si è trattato fortunatamente solo di una messa in sicurezza del mezzo incidentato: non si registrano, infatti, dei feriti.