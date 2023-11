La Stracôni più lunga di sempre raggiunge quota 19.500 iscritti

Il regolamento Stracôni prevede che le iscrizioni alla camminata non competitiva devono chiudersi almeno tre giorni prima dell’evento, per la corrente edizione vale a dire giovedì 9 novembre, oppure al raggiungimento dei 19.500 (19.000 + 500 dog) iscritti: tale traguardo è stato raggiunto e pertanto i pettorali per i ‘liberi’ non sono più disponibili.

In ogni caso tutti coloro che vorranno ancora iscriversi potranno approfittare dei pettorali eventualmente ancora disponibili presso i numerosi gruppi sportivi e scuole in corsa per l’assegnazione dei contributi.

Il percorso STRACÔNI

Distanza 8,2 Km

L’attuale edizione della Stracôni toccherà le seguenti vie e piazze:

Piazza Galimberti • Corso Nizza • Corso Vittorio Emanuele II • Via Dante Livio Bianco • Via Bodina • Via Dalmastro • Via Ghedini • Via Beppe Fenoglio • Viale degli Angeli • Calà Gino Giordanengo • Parco Fluviale lungo Gesso • Via Parco della Gioventù • Via Porta Mondovì • Corso Marconi • Via della Pieve • Lungogesso Papa Giovanni XXIII • Via Bono Via Roma • Piazza Galimberti

È la Stracôni più lunga di sempre; infatti, con i suoi 8,2 Km la corrente edizione mantiene il record di lunghezza degli ultimi anni. Ricordiamo che solamente nel 2007 e nel 2008 venne toccata quota 8 Km senza però mai andare oltre.

I villaggi STRACÔNI

Intanto prosegue con fermento il lavoro del Comitato Organizzatore per allestire piazza Galimberti e, in particolare, il ‘Villaggio di Proposte’, ‘l’Isola del Volontariato’ e il ‘Villaggio della Salute’. Non perdete l’occasione di partecipare alla Stracôni e di visitare i Villaggi Stracôni, per scoprire l’eccellenza e il benessere del territorio.

Il Villaggio di Proposte e l’Isola del Volontariato

Il Villaggio di Proposte, aperto in una tensostruttura riscaldata di 700 m², è il centro nevralgico della manifestazione, dove si possono ammirare le eccellenze industriali, artigianali e commerciali della Granda. Si tratta di una bella vetrina per le attività del territorio, che offrono prodotti e servizi di qualità e innovazione. Il Villaggio di Proposte è anche una buona occasione per il pubblico per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali che fanno la differenza nella nostra provincia e, perché no, acquistare servizi e prodotti avvalendosi dei “prezzi fiera”.

All’interno del Villaggio di Proposte troveremo anche l’Isola del Volontariato, realizzato in collaborazione con la Banca di Caraglio e il Centro Servizi Volontariato di Cuneo. Dieci stand verranno messi a disposizione di Associazioni e Cooperative che operano nel volontariato, dando loro l’opportunità di far conoscere il lavoro che svolgono nelle attività ordinarie ed i loro progetti per l’anno venturo. L’Isola del Volontariato è un modo per rendere omaggio alla diffusa e vivace rete delle associazioni di volontariato del territorio, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della solidarietà, della cultura, dell’ambiente, della salute e dello sport. La Stracôni crede fortemente nel valore di fornire visibilità a queste associazioni per far conoscere le importanti attività, le nuove iniziative e i progetti che promuovono.

Gli orari del Villaggio di Proposte

VENERDÌ dalle 17:00 alle 19:00

SABATO dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00

DOMENICA dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Villaggio della Salute: perché la salute e il benessere sono fondamentali

Il Villaggio della Salute è una novità assoluta, che nasce dalla collaborazione tra la Stracôni e il Poliambulatorio Lilium. Si tratta di tre giorni che offrono un’esperienza formativa e interattiva in cui si potrà partecipare a eventi divulgativi, dimostrazioni, tavole rotonde e laboratori condotti da medici, professionisti e associazioni del territorio, dedicati a chi ha a cuore il proprio benessere e la salute di tutta la famiglia. Il Villaggio della Salute ospiterà 29 eventi e laboratori gratuiti con 40 specialisti, che stimoleranno la consapevolezza sull’importanza della prevenzione attiva. Gli incontri si terranno presso il Villaggio della Salute o presso il Poliambulatorio Lilium.

Entrambi i villaggi sono a ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione per gli eventi del Villaggio della Salute. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo degli eventi, si può visitare il sito ufficiale del Poliambulatorio Lilium.

La Stracôni è un evento sportivo e sociale che coinvolge migliaia di persone ogni anno, con lo scopo di promuovere lo sport, la solidarietà e il territorio. Quest’anno la camminata si terrà domenica 12 novembre, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Galimberti. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 9 novembre.

Gli orari del Villaggio della Salute

VENERDÌ dalle 7:00 alle 22:30

SABATO dalle 9:00 alle 20:30