Al Cfpcemon due corsi per imparare a usare Excel, una delle skill più richieste nel mondo del lavoro

Excel è una delle skill più richieste nel mondo del lavoro: circa l'80% delle offerte richiedono competenze nei fogli di calcolo! Eppure, è spesso ignorato dalle persone che cercano di migliorare il proprio curriculum, forse perché pensano sia utile solo per fare tabelle.

In realtà è un software molto più complesso: permette di creare funzioni complesse, organizzare i dati e trasformarli in grafici, analizzare i dati e fare previsioni, creare report e soprattutto ridurre a pochi clic lunghe e noiose operazioni ripetitive.

Al Cfpcemon di Mondovì stanno per iniziare due corsi, uno di base ed uno di secondo livello, per chi vuole approfondire l’utilizzo di questo utilissimo software e iniziare a risparmiare un sacco di tempo, utilizzandolo sia nel contesto lavorativo, sia in quello personale.

I corsi si svolgono in orario serale, il lunedì e il mercoledì sera dalle 20 alle 23 e il numero dei posti è limitato a 15, proprio per garantire un elevato livello di preparazione a ciascun partecipante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare la sede di Mondovì del Cfpcemon al n° 017442135 oppure visitare il sito https://cfpcemon.it/v/formazione/excel

Il catalogo completo dei corsi è disponibile qui https://cfpcemon.it/focus/ripartono-i-corsi-serali