Cuneo ospita il convegno "Nucleare: ritorno al futuro"

Venerdì 24 novembre a partire dalle ore 15.30 si terrà presso la Sala Einaudi del Centro Congressi della Provincia di Cuneo la conferenza Nucleare: ritorno al futuro organizzata da Confesercenti Cuneo, in collaborazione con l'Associazione Italiana Nucleare e la Italian Nuclear Young Generation.

L'evento, in commemorazione di Umberto Minopoli, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare prematuramente scomparso lo scorso aprile, prenderà spunto dal suo ultimo libro Nucleare: ritorno al futuro - L'energia cui l'Italia non può rinunciare, edito da Guerini e Associati, per raccontare la figura dell'autore e del suo lungo impegno a favore della comprensione e della sensibilizzazione su un argomento fondamentale come quello dell'energia nucleare e del ruolo cruciale che le spetta in ottica di tutela del Sistema Paese. I relatori, massimi esponenti nazionali dell'argomento, analizzeranno le nuove tecnologie sicure, che descrivono il nucleare quale fonte imprescindibile per la decarbonizzazione e la lotta all'inquinamento, per l'autosufficienza energetica e per la tutela delle nostre imprese. Si parlerà anche di small modular reactor (Smr), dei reattori nucleari di terza e quarta generazione e delle opportunità rappresentate dalle più recenti scoperte in merito alla fusione nucleare. Sarà poi toccato un argomento di estrema attualità: la creazione, per volontà del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della nuova piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, nata a settembre 2023.

Interverranno l'On. Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Carlo Minopoli, figlio di Umberto, Claudia Gasparrini, Presidente dell'Italian Nuclear Young Generation, Stefano Monti, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare, Noemi Mallone, Avvocato, e Nadia Dal Bono, Direttore Confesercenti Cuneo. Modera Alessio Pellegrino.

La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza. L'accesso all'evento è consentito solo previo accredito: chiunque desideri partecipare, è pregato di riservare il proprio posto inviando una mail a eventi@confesercenti.cn.it.

Ringraziamo l'Associazione Camis de Fonseca, la Banca di Boves e la casa editrice Guerini e Associati per il prezioso supporto allo svolgimento dell'evento.