Chiusa di Pesio, dimissioni in blocco per il CdA de “La Meridiana”: “Nessun intoppo al servizio”

Motivi personali – privati e non specificati – ma anche anagrafici, dietro le dimissioni in blocco del Consiglio di amministrazione della casa di riposo di Chiusa di Pesio “La Meridiana”.

Già al lavoro per le sostituzioni

Tosello e il Cda dimissionario rimarranno comunque in carica “ad interim” fino al perfezionamento delle nuove nomine. Un bando per le candidature in scadenza a fine novembre è già stato aperto: il Comune di Chiusa di Pesio, la Fondazione Bcc Pianfei e Rocca de'Baldi onlus e il comitato CRI della vicina Peveragno dovranno arrivare a esprimere i membri per il prossimo quinquennio e, successivamente, il nuovo presidente.