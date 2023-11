Conoscere per scegliere: a Saluzzo il 7° Salone dell’orientamento scolastico

Il Salone dell’orientamento scolastico nasce come presentazione dell'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore del Saluzzese. Una formula che giunge alla settima edizione, un salone che negli anni passati ha saputo mutare e affrontare anche i momenti più complessi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la grande passione dimostrata dal comparto scolastico.

Il Salone dell’orientamento scolastico vuole offrire a chi frequenta la terza media e alle famiglie occasioni di incontro con le realtà presenti, per approdare alla scelta scolastica più consona.

L'obiettivo? Permettere ai giovani di ascoltare insegnanti ed orientatori, per poter esprimere dubbi, porre domande e chiedere informazioni, in un contesto in cui contemporaneamente, le scuole sono presenti.

Il Salone 2023 si svolgerà in presenza e anche - per ciò che concerne le presentazioni degli Istituti - sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso 1 unica diretta del venerdì pomeriggio .

Il Salone orientamento è coordinato dal Sistema Regionale Obiettivo orientamento Piemonte per fornire informazioni e supporto agli alunni e alle famiglie in merito alla scelta del percorso di studio e che diversi interventi saranno volti a far conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio saluzzese, approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta.

PRESENTAZIONI DELLE SCUOLE

Venerdì 10/11/2023

Ore 14.15 - 18.30

15.00 – Liceo Soleri Bertoni

15.30 – Istituto Denina Pellico Rivoira

16.00 – I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria

16.30 – Istituto Alberghiero G. Paire Barge

17.00 – Afp/Cnos Fap

17.30 – Liceo G.B. Bodoni

Sabato 11/11/2023

Ore 9 - 12.30 / 14.30 -18.30

9.30 e 15.00 - Afp/Cnos Fap

10.00 e 16.30 - Istituto Denina Pellico Rivoira

10.30 e 17.30 - Liceo Soleri Bertoni

11.00 e 17.00 - Liceo G.B. Bodoni

11.30 e 16.00 - Istituto Alberghiero G. Paire Barge

12.00 e 15.30 - I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria