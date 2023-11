Il disagio sociale giovanile e non solo: un incontro con esperti e studenti ad Alba

Un momento di confronto per interrogarsi sulla salute dei giovani, sul loro futuro, sulle prospettive di integrazione e di crescita, ma anche sui modelli di una società che cerca faticosamente di adeguarsi al cambiamento, alla globalizzazione e all'individualismo esasperato. Sono alcune delle suggestioni che propone l'incontro sul tema "Il disagio sociale giovanile e non" promosso dall'associazione culturale Ithaca per lunedì 20 novembre alle ore 18.30 presso la sala conferenze della Banca d'Alba in via Cavour 4 ad Alba.

I relatori saranno Marco Bertoluzzo, direttore Consorzio Socio-Assistenziale Alba, Bra, Langhe e Roero, Anna Pasquero, responsabile Area sociale, Anna Viarengo, dirigente scolastica Liceo “Cocito” di Alba. A coordinare il dibattito ci sarà Elena Negro, psicologa-psicoterapeuta. Interverranno anche due giovani studenti Eliana Davila e Francesco Revello.

"Un dato è certo: viviamo in un tempo di grandi cambiamenti, non d’abito, ma di pelle: la globalizzazione, la tecnologia, alcuni profondi mutamenti nell’assetto famigliare dove il lavoro dei genitori li lascia soli per l’intera giornata, le separazioni coniugali, quando intervengono, aggravano il problema, e la mancanza di lavoro o il lavoro povero rendono ancora più problematica la normale esistenza. I giovani sono il presente, ma sono anche il futuro: possono aiutare a rinnovarci, a non richiuderci nelle nostre abitudini e nelle nostre supposte certezze. Abbiamo il dovere di cercare di capire noia, paura e rabbia delle nuove generazioni, spesso sradicate e confuse", le parole di Maurizio Rosso, presidente di Ithaca.

L'evento è organizzato in collaborazione con le associazioni giovanili FuturAlba e In.differenti e sarà visibile in streaming al seguente link. ID riunione: 883 3072 9084, codice d’accesso: 030469