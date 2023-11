Domenica 12 novembre 1 biglietto, 2 eventi. Mostra e visita alle Cave di alabastro

Domenica 12 novembre con il l’ingresso alla Mostra L’ALTRA META’ - La donna nell’arte Da Artemisia Gentileschi e Marina Abramovic, curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella, a Casa Francotto a Busca è prevista la visita alla cave di alabastro sulla collina di Busca.

La visita, solo su prenotazione 3715420603 verrà effettuata con una guida naturalistica. Serve un abbigliamento adeguato. Le cave rappresentano un fenomeno geologico di grande interesse e l’occasione della visita è davvero unica.

Si tratta di una delle iniziative collaterali che completano la possibilità di abbinare la visita al percorso di 120 opere declinato al femminile dal Seicento ai giorni nostri di Casa Francotto, con delle bellezze del territorio buschese.

In settimana, mercoledì 8 novembre alle ore 15,00 è inoltre prevista un’apertura straordinaria per un incontro con l’artista Maria Rosa Ravera. Lei buschese d’adozione è una delle 70 artiste della mostra di Casa Francotto curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella.

La mostra è visitabile nei seguenti orari: venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30.

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente. Lo Staff di Casa Francotto organizza visite guidate in mostra su prenotazione.

Le cave di alabastro Le antiche cave di alabastro rosa, un gioiello nascosto, sono oggi abbandonate ma rimaste in attività tra il diciassettesimo ed il ventesimo secolo. Sono come piccoli canyon dalle mille sfumature. Poste ai piedi dell’Eremo, le cave furono di proprietà di Amedeo di Savoia, principe di Carignano, in seguito del Demanio ad inizio Ottocento e poi di proprietà privata. L’alabastro rosa di Busca era molto usato, soprattutto in Piemonte come pietra ornamentale nelle decorazioni di edifici privati ed ecclesiastici. A Torino venne utilizzata per le tombe reali di Superga.

In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

PROSSIMI APPUNTAMENTI

DA NOVEMBRE LABORATORI PER RAGAZZI

Scuole dell’Infanzia riproduzione dell’opera di Maria Lai L’ALBERO

Scuole Primarie realizzazione opere di OTPICAL ART

Scuole secondaria di primo grado riproduzione di performance fotografiche

Il tempo previsto per il laboratorio è di circa un’ora e mezza. Lo Staff di Casa Francotto mette a disposizione il materiale per la realizzazione del laboratorio. Costo previsto 3 euro a bambino.

Mercoledì 8 novembre alle ore 15,00 apertura straordinaria di Casa Francotto per l’incontro con l’artista Maria Rosa Ravera Aira.

Domenica 12 novembre un BIGLIETTO DUE EVENTI: Mostra e Cave di alabastro

___________________________________________________________________

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN)

Telefono 3715420603 per prenotazioni

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16

GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.