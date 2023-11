A Guarene una serata sulla sicurezza con le forze dell’ordine

Si terrà lunedì 13 novembre alle ore 21 presso la «Sala Anfossi» del Palazzo Comunale di Guarene l’incontro pubblico su 'Controllo del vicinato', la rete di collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine per creare una rete di sicurezza residenziale.

Interverranno il sindaco Simone Manzone, il luogotenente della Stazione Carabinieri di Alba Claudio Grosso, il vice commissario di Polizia Locale di Guarene Giorgio Ranuschio, il presidente dell’Associazione Controllo del vicinato Acdv Ferdinando Raffero e il referente per frazione Vaccheria e consigliere comunale Gianfranco Canavese.

L’incontro verterà sui temi della sicurezza e verranno dati dei consigli alla popolazione su come comportarsi per prevenire furti, atti vandalici o truffe e per attenzionarsi vicendevolmente.

L’associazione Controllo del Vicinato opera da alcuni anni a Guarene e frazioni, con lo scopo di aumentare la solidarietà fra le persone cha abitano la stessa zona o lo stesso quartiere, che possono aiutarsi l’un l’altro in casi di attività sospette.

Abbiamo chiesto al vice commissario Giorgio Ranuschio un bilancio di questi anni di attività del sistema di mutua collaborazione nel vicinato.

“Non saprei quantificare se i furti in abitazione o altri reati sono diminuiti, ma di certo è aumentata la solidarietà fra le persone – spiega –. Il Gruppo WhatsApp dell’associazione consente ai cittadini di segnalare movimenti sospetti o situazioni equivoche, che vengono poi vagliate dalle forze dell’ordine. Non significa spiarsi a vicenda ma aiutarsi. Purtroppo negli ultimi tempi sono aumentati i tentativi di truffe, da quelle telefoniche a quelle perpetrate da finti addetti ai contatori di Enel o Acqua e questo in special modo nelle frazioni e nei luoghi più isolati del nostro territorio. Il bilancio di Controllo del Vicinato è comunque buono, sono sicuro che molti possibili reati sono stati evitati. Puntiamo a far sì che le persone tornino a parlarsi fra di loro come avveniva un tempo nei piccoli paesi come il nostro”.

Il sindaco Simone Manzone ha sempre sostenuto l’iniziativa: “Dal primo giorno di Amministrazione abbiamo investito sul servizio polizia locale, parallelamente abbiamo creduto nel CDV sostenendolo. È importante dialogare come comunità su questa importante tematica.

Ascoltare bisogni, perplessità e punti di vista dei nostri concittadini. Solo così si continua a migliorare la nostra azione amministrativa con l’obiettivo di migliorare ancora la qualità della vita sul nostro territorio”.