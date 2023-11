Controlli sulle strade ad Alba nel 2023: in 286 privi dell'Rca auto, 396 senza revisione

Sicurezza sulle strade e delle persone, viabilità, reati amministrativi. Sono diversi i fronti su cui si muove la Polizia municipale albese, come spiega il comandante Antonio Di Ciancia: "Prosegue, intanto, la nostra attività di controlli sulle strade attraverso il sistema targa system in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto poste sotto sequestro, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. I dati che si riferiscono a 15 giorni fa indicano nel 2023 un totale di 286 veicoli senza assicurazione e 396 senza revisione. In questo fine settimana abbiamo rilevato anche irregolarità dovute a caschi non omologati e abbiamo elevato diverse sanzioni per velocità pericolosa".



Le funzioni della polizia aumentano durante la Fiera Nazionale del Tartufo bianco d'Alba. "Le nostre attività legate alla sicurezza sono coordinate dall'ufficio di gabinetto della questura, in questo periodo fungiamo anche da coordinamento degli addetti alla sicurezza in campo, ci capita di intervenire in diverse circostanze che variano dai minori che si perdono, ai furti, al disturbo della quiete pubblica, attività ricomprese nel concetto di sicurezza urbana. Attualmente dobbiamo dire che nonostante i flussi turistici, la situazione ad Alba è tranquilla e sotto controllo, grazie al dispositivo di sicurezza messo in campo dalle Autorità superiori a grazie alle nuove telecamere installate nel centro storico che ci permettono di analizzare i filmati e di intervenire con tempestività", prosegue il comandante Di Ciancia.

A tutto questo si aggiungono le attività ordinarie legate alla viabilità o al controllo nei mercati. "Quest'ultima attività amministrativa viene svolta con la collaborazione dell'Asl per controllare che i venditori di generi alimentari o di prodotti particolari come funghi o tartufi rispettino tutte le normative necessarie".