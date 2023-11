La Fondazione Ospedale Alba-Bra riceverà il premio San Giuseppe 2023

Un riconoscimento assegnato a personaggi o enti che si sono distinti nel promuovere la solidarietà, l'eccellenza e la cultura. Questa è l'essenza del premio San Giuseppe, giunto alla XXIV edizione, ideato dall'omonima associazione culturale. Quest'anno andrà alla Fondazione Ospedale Alba-Bra, presieduta da Bruno Ceretto, sotto la direzione di Luciano Scalise.

Nel 2022 il riconoscimento era andato a Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 17 dicembre alle ore 16.30, nella chiesa di San Giuseppe ad Alba.



La motivazione, che sta dietro alla scelta del vincitore del premio 2023, la spiega il presidente dell'associazione culturale San Giuseppe, Roberto Cerrato: "Non ci sono stati dubbi, la Fondazione rappresenta un soggetto di grande importanza e lungimiranza creato per gestire al meglio progetti volti al miglioramento della accoglienza e delle cure sanitarie presso l’Ospedale dedicato a Michele e Pietro Ferrero. Il risultato finale è stato la nascita di un centro di eccellenza capace di unire due territori e due città come le Langhe, il Roero, Alba e Bra. Il riconoscimento, negli anni, è andato a personaggi non solo locali ma del panorama nazionale, che abbiano saputo, con il loro impegno e lavoro, essere di esempio virtuoso per le comunità e le giovani generazioni".

Nel corso della cerimonia verrà consegnata una targa a Renato Vai, presidente dell'associazione “Beato Giuseppe Girotti" per il suo impegno nel sociale e nel tramandare la memoria storica, specialmente dei fatti riguardanti la Seconda guerra Mondiale.