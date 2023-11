La Banca di Caraglio apre le porte agli studenti del Bonelli di Cuneo per l’educazione finanziaria

“ Siamo felici che l’ITC Bonelli di Cuneo abbia aderito a questa nostra nuova iniziativa – spiega Giorgio Draperis , direttore generale di Banca di Caraglio – . Come banca del territorio è nostro dovere contribuire all’educazione finanziaria delle nuove generazioni, invitandoli a conoscere dal vivo le attività bancarie, i suoi meccanismi e le sue evoluzioni. In questa prima occasione, i ragazzi si sono distinti per il loro interesse e la loro curiosità verso le attività e le iniziative che gli abbiamo proposto. Abbiamo in programma altri due appuntamenti con altre classi quinte del Bonelli nelle prossime settimane, con cui ci auguriamo di rinnovare il successo dell’iniziativa ”.

La visita guidata degli studenti ha preso il via presso la prestigiosa Sala Soci della Banca con il saluto del direttore Giorgio Draperis. Successivamente i ragazzi sono stati suddivisi in gruppi e, accompagnati dai dipendenti della Banca, hanno incontrato i responsabili degli uffici per una breve presentazione delle attività e delle peculiarità delle diverse aree di competenza. Al termine della visita i ragazzi hanno potuto ascoltare l’esperienza di alcuni dipendenti dell’istituto, che in passato hanno anche frequentato l’ITC Bonelli, e si sono cimentati in un simpatico quiz per testare, in un clima informale, ciò che hanno appreso durante la giornata.