Acquerelli in amicizia esposti nel locale del Caffè Lurisia di Mondovì

Le “Signore della pittura”, affermato gruppo di acquerelliste monregalesi che ormai non ha più bisogno di presentazione e l’Officina Acquerello“, sodalizio formato da altrettanto valide artiste provenienti dalla Valle Bormida, operanti con la stessa tecnica, si sono organizzate per dipingere ognuna un quadro a tema libero.

Così gli acquerelli di Lucia Curti, Sabina Giacone, Valentina Cinelli, Luciana Audisio, Franca Chiecchio, Vannarita Ambrogio, Angela Dell’Erba, Manuela Marino, Teresa Marsupino, Carla Ricca, Marita Ratto, Jolanda Pesce, Tiziana Rossi, Gabriella Santero, Maria Zunino, Silvana Prucca, Daniela Oddera, Liliana Preve, Ingrid Mijicich, Teresita Terreno, dal 21 ottobre al 5 novembre, hanno inondato di colore ed emozioni la saletta d’arte del Caffè Lurisia di Mondovì, uno scrigno di dolcezze, arte, tradizioni, storia monregalese.

Il Caffè, tra i più vecchi di Mondovì, è la sede artistica delle “Signore della pittura”, ma vi hanno presentato ed esposto i loro quadri anche molti artisti di fama internazionale quali Massimiliano Jocco , Michael Solovyev, Anna Massinissa, Eudes Correia, Roberto Andreoli e tanti altri, ospitati dai titolari appassionati cultori d’arte e benemeriti novelli mecenati. Svincolata dal riferimento ad un tema proposto a priori, la creatività di ogni artista è volata libera nel proprio personale spazio di ispirazione.

Il visitatore ha potuto ammirare una pluralità di opere realizzate su soggetti diversi: paesaggi, figure umane, fiori, frutta…, elaborate a libera scelta e in piena libertà espressiva. Si è trattato di un bell’esempio di collaborazione artistica, un momento di ideale comunione per esprimere attraverso la stessa passione il proprio pensiero, il proprio sentimento, il proprio talento, in pace e serena amicizia. Per organizzare questo evento d’amicizia è bastato varcare un pezzo di confine fisico tra Piemonte e Liguria. L’arte potrebbe aiutare a sorvolare altri confini, altre barriere per ora insormontabili. Che tutti gli artisti del mondo, di tutte le espressioni, si uniscano a spronare l’umanità verso mete di pace, amicizia, libertà! I grandi sogni possono avere i colori degli acquerelli delle pittrici monregalesi e della Val Bormida.