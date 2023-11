Cervasca, la famiglia Cesana regala al Comune una rotonda intitolata alle vittime della strada

Domenica 19 novembre a San Bernardo di Cervasca, dopo la messa alle 12.15, verrà inaugurata nuova rotonda di via Passatore intitolata al ricordo di tutte le vittime della strada.

In tempo per l'inaugurazione della rotonda sarà anche pronta la quarta Panchina Rossa del territorio cervaschese.

Non è il primo dei progetti realizzati in collaborazione tra l'ente pubblico e il soggetto privato sul territorio cervaschese: la rotonda Famù, per esempio, e la strada nei pressi dello stabilimento Merlo (che verrà intitolata probabilmente al ricordo del cavaliere Amilcare).