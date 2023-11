Inaugurata a Roccabruna la nuova aula outdoor per gli studenti

Con un giorno di anticipo rispetto alla data del calendario, mercoledì 8 novembre gli studenti della scuola primaria di Roccabruna hanno festeggiato San Martino.



Un evento che ha celebrando la chiusura dell’anno contadino e che ha visto un’importante inaugurazione: la nascita della nuova aula outdoor per gli studenti.



È stata una mattinata ricca di laboratori che, seguendo la filosofia del non spreco di Slow Food, è stata fortemente educativa. I bambini si sono cimentati nella realizzazione del pangrattato, con pane raffermo e grattugia portati da casa, ma anche anche nell’assaggio di prodotti tipici, scoprendo del cibo il suo essere racconto, storia e tradizione.



Hanno inoltre realizzato cartelloni utizzando gli elementi della natura, con foglie e fili d’erba come pennelli. Nella nuova aula outdoor si sono dedicati alla lettura di racconti sul tema green.



La giornata ha celebrato più di tutto la nascita di questa nuova aula green. Un meraviglioso canto dei bambini della classe quinta e le lanterne di San Martino da loro appese al faggio che sovrasta l’aula hanno dato avvio a questa importante cerimonia inaugurale. Canti poi anche dalle altre classi e la lettura da parte dei bimbi della classe quarta del racconto “Roccabruna tra storia e leggenda”, che aveva ricevuto lo scorso anno una menzione speciale nell’ambito del concorso letterario nazionale dei piccoli Comuni d’Italia.



Presenti per il Comune di Roccabruna pl’assessore Ilenia Inaudi e la consigliera Francesca Policriti, le quali si sono molto complimentate per il lavoro portato avanti dalla scuola.



“È stato possibile realizzare questa nuova aula - ha spiegato l’insegnante fiduciaria Silvia Beltramo - grazie sia ad un contributo da parte del Comune sia dalla Fondazione CRC nell’ambito del progetto Spazio scuola.”



È giunto poi il taglio del nastro, originale perché con elementi della natura disegnati e coloratissimo, è stato realizzato dai bimbi della scuola.



All’inaugurazione ha tenuto ad essere presente anche la dottoressa Stefania Durante dell’Ufficio Educazione Slow Food, visitando il nuovo spazio outdoor realizzato e cimentandosi con gli studenti nelle varie attività della giornata. “Ci tengo a complimentarmi con l’Istuto Comprensivo di Dronero - ha detto - nella figura della sua dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola e degli insegnanti, per offrire agli studenti concrete ed importantissime possibilità educative. Quello che avete fatto e che continuate a fare è di grande esempio.”