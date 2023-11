Prorogati i lavori alla rotonda tra via Rosa Bianca e via Aldo Moro a Mondovì

Slitta il termine degli interventi di Mondo Acqua alla rotonda tra via Rosa Bianca, via Aldo Moro e via Vittorio Veneto a Mondovì.

Il termine dell'intervento era inizialmente previsto per la giornata odierna. La ditta incaricata ha richiesto al Comune di poter proseguire anche nella mattinata di domani, mercoledì 15 novembre dalle 8 alle 12, per poter ultimare l'intervento e bitumare l'area.

Ricordiamo che fino al termine dei lavori la polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla viabilità: