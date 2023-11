Amorisco: “Dalla Regione ancora uno schiaffo ai piccoli comuni montani”

Pomposamente pubblicizzato come “Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Incentivo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)” era stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione dei Comuni al riparto delle risorse statali per la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), approvato con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte 1360/A1418A/2023 del 21/06/2023.