A Narzole continua la 212ª Fiera Napoleonica dei porri, dei puciu e della cögnà

La 212ª Fiera Napoleonica di Narzole entra nel vivo con il secondo e ultimo fine settimana, dove si continuerà a lavorare nell’intento di partire dalla tradizione e dai prodotti del nostro territorio per realizzare un percorso che guardi al futuro.

Il cuore degli appuntamenti “storici” avrà un’anteprima giovedì con “La cena va in scena”: cena a base di ravioli al vin, al sugo e s-composti proposti dalla proloco di San Nazario, che saranno serviti mentre l’associazione “Narzole20” e le scuole secondarie del paese proporranno sketch inerenti la storia di Narzole.

La serata proseguirà con la rappresentazione teatrale dei “I Gava Nate”: “Andoma al mar”. Il venerdì saranno protagonisti i trattori d’epoca e moderni, con un raduno in notturna durante il quale verrà premiato il mezzo con la migliore illuminazione. Nella serata si potrà cenare a base di pizza e tutto sarà accompagnato dalla musica dei “La cricca dij mes-cià”.

Sabato 18 si partirà con la fiera zootecnica: dalle 8 gli allevatori esporranno i loro migliori capi di bestiame in vista della premiazione, che si terrà in tarda mattinata; si darà anche il via al concorso delle vetrine Napoleoniche e al “Napoleonquiz”. Per tutta la giornata si susseguiranno laboratori didattici per bambini.

Nel pomeriggio ci saranno le premiazioni dei migliori disegni del concorso scolastico “Most-Uva” e, alle 18, l’amministrazione comunale consegnerà il premio “Napoleone d’oro” all’associazione “Camminando con Michela” onlus, che si è distinta per il lavoro e l’attenzione al paese e al territorio. Alla sera è in programma un nuovo appuntamento al palafiera dedicato al cibo e alla sua conoscenza: “Sette tagli per sette salse” sarà una cena a base di bollito misto accompagnata da salse della tradizione capitanate dalla cögnà.

La Fiera vera e propria, quella instaurata da Napoleone con decreto imperiale del 22 ottobre 1810, andrà in scena domenica 19 novembre: per tutta la giornata il grande mercato, con al centro i nostri prodotti contadini, si snoderà per le vie del paese, proponendo esposizioni, esibizioni della falconeria e spettacoli itineranti della Banda Filarmonica di Narzole, mentre nel palafiera, oltre agli stand, si potrà osservare un rettilario di specie autoctone e ci si potrà divertire con i balli occitani proposti da “Narzole20” insieme al gruppo “I Balacanta”.

La tradizione non mancherà anche nelle proposte per il palato: dal mattino si potranno gustare trippa, torta della fiera e caffè napoleonico nel padiglione fieristico; nel pomeriggio caldarroste e vin brulè preparati dagli Alpini. Per tutta la manifestazione, presso il palafiera, sarà attivo un servizio di bar.

Anche per tutto questo fine settimana rimarranno aperte le tre mostre pensate per generi e argomenti diversi. A palazzo Balocco (dai giardinetti) la personale: “Colori di vita” della pittrice Maura Boccato; a casa Balocco (davanti alla chiesa), la mostra fotografica: “La montagna, la sua bellezza il suo fascino: scatti in cammino” di Roberto Bruno; presso il Palafiera, infine, si tornerà nel 1700 con gli scatti di Massimo Rossi: “Narzole: i volti della rievocazione storica”.