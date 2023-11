Pian Munè di Paesana: Presepe Vivente 2023

L’appuntamento è ormai fisso: il sabato sera del 16 dicembre ritorna il consueto e unico Presepe Vivente di Pian Munè di Paesana, ambientato presso l’antica borgata disabitata delle Meire di Pian Croesio, tra case suggestive e nella natura più incontaminata, dove nelle sere limpide sembra di toccare le stelle e quando ci si avvicina al presepe, anche se non è la prima volta che lo si vive, non si può che restare a bocca aperta.

La borgata è raggiungibile solo a piedi e illuminata esclusivamente da fiaccole e bracieri. Tra antichi mestieri, figuranti, la capanna di Gesù Bambino sarà immersa nelle suadenti e dolcissime melodie tradizionali.

“Nella sua semplicità, questo evento, rappresenta per noi la più grande soddisfazione di tutto il nostro carnet di eventi invernali. Per la sua incredibile bellezza che ogni anno lascia anche noi emozionati e per il calore che le persone che lo visitano emanano nell’esprimere la loro gratitudine. Non da meno è la gratitudine nostra nei confronti degli oltre 50 volontari figuranti che ci permettono ogni anno di rendere questo appuntamento sempre più bello!” dicono ad una voce Marta e Valter, i due inesauribili gestori della stazione paesanese, dando a tutti l’appuntamento il 16 dicembre.

Dove si svolge il presepe?

Nella borgata di Pian Croesio, a metà strada tra il rifugio basso e il rifugio in quota di Pian Munè, passando attraverso la pineta.

Come si raggiunge?

Esclusivamente a piedi. Si raccomanda l’utilizzo dell’attrezzatura corretta.

Quale attrezzatura devo avere?

Ciaspole, ramponcini o sci d’alpinismo in base alle condizioni della neve di quella sera

Pila o torcia frontale che dovrà essere rigorosamente spenta durante la visita del presepe per non rovinare l’atmosfera.

Tempo di percorrenza?

Circa 60 minuti. Si segue la strada classica che dal rifugio basso porta al rifugio in quota. A metà strada, dove si incrocia la seggiovia si svolta a sinistra verso la pineta. A fondo pineta si sale verso la borgata seguendo le indicazioni.

Dove posso mangiare?

Prima o dopo la camminata al Rifugio Pian Munè dove si arriva in auto oppure presso il Rifugio in quota dove si arriva camminando alle ore 19, alle 20.30 oppure alle 22.

La prenotazione è assolutamente obbligatoria. Menù fisso 25 euro: (selezione di affettati e formaggi, flan di verdure, portata a scelta tra primi e polente, dolce, acqua).

Come mi devo vestire?

Abbigliamento tecnico da montagna, non troppo pesante. Per la camminata, si consiglia di avere nello zaino abbigliamento aggiuntivo in modo da essere vestiti “a cipolla”.

A cosa devo fare attenzione?

Devo conoscere le mie capacità fisiche per valutare il grado di fattibilità della camminata: dislivello 350 metri, lunghezza di 4 chilometri.

Non resta che salvare in agenda la data del Presepe, organizzarsi per partecipare attrezzati e salire a Pian Munè di Paesana per vivere una serata magica e indimenticabile!

Info e prenotazioni: 3286925406 oppure info@pianmune.it