A Saluzzo si pianta un ginko per la festa degli alberi, portando a 3677 il totale delle piante in città

Un esemplare che può arrivare anche a 30 metri di altezza e le cui foglie, d’autunno, assumono un colore giallo intenso caratteristico.E’ un ginkgo biloba che la ditta “Vivai Superga”, che si occupa della gestione del verde del Comune, ha deciso di regalare alla comunità saluzzese in occasione della Festa dell’Albero che ricorre, ogni anno, il 21 novembre.

Sarà piantata martedì, salvo meteo avverso, alle 10,30 nell’area verde dell’ex Tribunale, alcuni metri più in basso rispetto alla fontana monumentale della Giustizia alata.

E' prevista la partecipazione di numerose classi dell'istituto comprensivo della città, dall'asilo alle medie. Intanto, in queste settimane autunnali, in diversi cantieri in corso in città sono state sistemate settantasette nuove piante, in questo che è il periodo dell’anno più indicato. Sedici nuovi alberi in via Torino (nei pressi dell'ex supermercato che riaprirà a breve), quattro in via Pignari, due nel parcheggio di via del Follone, una di fronte all’oratorio Don Bosco, una dal monumento degli Avieri di corso IV novembre.

Grazie alla riqualificazione di piazzale Buttini sono 19 le nuove piante, mentre altre quattro saranno sostituite perché non in buone condizioni, una nuova pianta nel parcheggio di Maria Ausiliatrice, quattro nuove nell’area del campo “Andrea Martino”, tre in via Spielberg (di fronte al negozio Combipel). Infine, grazia a fondi della Regione per la trasformazione “verde e sostenibile” di spazi urbani, 21 nuovi tigli sono in fase di sistemazione nel cortile dell’ex “Musso”. Non solo alberi a terra: sull’attraversamento del Rio Torto in via Martiri della Liberazione, dove la ridotta profondità della soletta in cemento armato non permette piantumazioni, saranno piazzate quattro fioriere.

Con questi 77 nuovi alberi, stando ai conteggi dell’Ufficio tecnico del Comune, le piante in città a fine 2023 saranno 3677, sparse su 350 mila 227 metri quadri di verde pubblico, pari a 49 campi da calcio ovvero 20 mq di superficie verde per ogni abitante. “Purtroppo negli ultimi mesi – dice il sindaco Mauro Calderoni – una questione che solitamente unisce come la cura e l’incremento del verde pubblico ha in parte diviso la comunità ed è stata fontedi polemiche. Noi continuiamo con i progetti iniziati ormai quasi 10 anni fa che prevedono la riqualificazione di ambiti urbani progressivamente più lontani dal centro ed in nessun caso abbiamo sostituito alberi con asfalto, parcheggi e cemento. Ed ora, buona Festa degli alberi a tutti, soprattuttoalle nuove generazioni a cui tutti questi lavori sono dedicati”.