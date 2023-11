Alba, al via i lavori di messa in sicurezza del ponte in frazione albese San Rocco Cherasca

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte e delle opere di difesa delle abitazioni nella frazione albese di San Rocco Cherasca. Si tratta di due interventi: uno a monte, di sistemazione idrogeologica su strada Ghiglini e uno a valle, di messa in sicurezza del ponte e delle difese spondali prossime alle abitazioni di strada Sottere.

In questa zona verranno eseguite le sottomurazioni sia dei gabbioni che difendono le sponde che le fondazioni del ponte che sono risultate scalzate. L'intervento di strada Ghiglini è stato finanziato dalla Regione Piemonte per 30.000 euro, mentre quello di strada Sottere viene realizzato con fondi comunali per 10.000 euro. I lavori sul ponte saranno terminati la prossima settimana, mentre quelli a monte devono ancora iniziare, e dureranno alcune settimane.

Spiega l'assessore albese ai lavori pubblici Massimo Reggio: "Tutti i ponti di competenza comunale vengono monitorati con cadenza semestrale. Attraverso questa attività si è evidenziato un problema in strada Sottere e abbiamo valutato urgente questo intervento a difesa sia della viabilità che dell'abitato della frazione San Rocco Cherasca".