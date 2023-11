Cuneo, incontro con sindaca e giunta comunale in frazione Roata Rossi

Il comitato di quartiere della frazione Roata Rossi di Cuneo ha organizzato un incontro pubblico con la sindaca Patrizia Manassero e la giunta comunale lunedì 20 novembre alle ore 21 presso il salone Attilio Faccia.

Gli argomenti principali che veranno sottoposti all’attenzione della sindaca e della giunta sono: tempi e modi di realizzazione della nuova piazza antistante la chiesa; sistemazione dei giardinetti area gioco di via del Portico; manutenzione dei marciapiedi e controllo della crescita dell'erba; controllo della velocità su via Rocca e su via Valle Po; tempi e modalità di completamento della pista ciclabile su via Valle Po.