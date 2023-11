Giorgio Chiesa confermato presidente di WeCuneo

Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio direttivo di WeCuneo, per buona parte rinnovato, per il rinnovo delle proprie cariche sociali.

WeCuneo è l’aggregazione dei commercianti ed esercenti del centro commerciale naturale di Cuneo, che si occupa della promozione del turismo, di organizzare eventi e manifestazioni.

Giorgio Chiesa, titolare dell’Hotel Palazzo Lovera, è stato confermato presidente per il prossimo quadriennio, come il vice presidente Paolo Fabbri ed il consigliere Fabio Di Salvo; neo presidente vicario è stato nominato Alberto Ravizza.

“Desidero ringrazio – interviene il neo presidente confermato Giorgio Chiesa – tutte e tutti i componenti del Direttivo per la fiducia che mi viene riservata, ma ancor di più per avere accettato di impegnarsi in WeCuneo e, di fatto, a favore di tanti colleghi e colleghe”.

“Un ulteriore ringraziamento anticipato per l'aiuto ed il supporto che vorrete darmi, del quale aiuto avrò grande bisogno”.

“Rivolgo a Giorgio Chiesa – conclude Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – ed a tutto il consiglio direttivo per buona parte rinnovato i miei migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importante lavoro che svolge WeCuneo all’interno dell’organizzazione che mi onoro presiedere”.

Completano il Consiglio direttivo i consiglieri Carlo Giraudo, Carlotta Angeli, Marco Comba, Diego Carlevero, Claudio Bonfante.