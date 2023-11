Sicily Addict: dai golosi panettoni agli arancini, tantissime specialità della tradizione siciliana a portata di click

Quanti desiderano assaporare, in qualunque momento e in ogni città del mondo, le eccellenze della tradizione enogastronomica siciliana possono affidarsi a Sicily Addict (www.sicilyaddict.it). La pasticceria e rosticceria digitale, risultato di un percorso inaugurato nei primi anni 2000, propone centinaia di specialità, realizzate con materie prime locali, certificate e a km 0. Dai panettoni artigianali alla cassata, i clienti possono approfittare di tantissime opzioni e riceverle comodamente a casa in appena 48/72 ore.

Sicily Addict nasce dall’amore per la Sicilia, dal desiderio di ridare la giusta importanza a una terra feconda, accogliente e ricca che da sempre dà vita a specialità enogastronomiche uniche, apprezzate in tutto il mondo. Prende così forma una proposta completa, dove s’incontrano oltre 300 alternative, dai prodotti dolci a quelli salati.

Del resto, ciò che caratterizza l’offerta dello store digitale è l’attenzione riservata alla fase di selezione dei prodotti. Vengono privilegiate unicamente le specialità realizzate da agricoltori e produttori siciliani, mediante metodi rigorosamente artigianali e con ingredienti 100% locali.

Ma quali sono le bontà tra cui poter scegliere? Un’ampia porzione del catalogo è dedicata ai dolci artigianali, a cui s’aggiungono diverse tipologie di dolci natalizi. Alcuni esempi? Torte, brioche, cannoli, granite, torrone e croccante, dessert monoporzione e cioccolato.

La selezione riservata ai panettoni, in particolare, include un’ampia varietà di alternative, per soddisfare ogni gusto ed esigenza. È possibile, infatti, acquistare il panettone ciokocereali, un perfetto connubio tra leggerezza e croccantezza, il ciokopistacchio, l’accostamento ideale fra dolcezza e intensità di sapore, oppure ancora il ciokocaramel, con caramello salato e cioccolato. Senza scordare, poi, che un panettone farcito rappresenta un’eccellente idea regalo natalizia, capace di sorprendere con una vera e propria esplosione di sapore.

Ampio spazio, chiaramente, anche alle specialità salate. Visitando l’apposita sezione “Rosticceria Siciliana” è semplice individuare tantissime tipologie di arancini, da quelli con pistacchio e speck a quelli con burro e prosciutto cotto. Fra gli altri tesori della cucina siciliana si trovano anche ravazzate, rollò, pizzette, calzoni, rizzuole siciliane e brioche salate.

Nello spazio di pochi click online, poi, è possibile aggiungere al carrello anche spezie, olio, sale, legumi, miele biologico, conserve, marmellate, confetture e diversi prodotti freschi, a cui vanno ad unirsi bibite siciliane, vini, liquori, birre e distillati.

E per chi è alla ricerca di un dono originale e gustoso? Le Sicilybox sono la soluzione perfetta. Si tratta di speciali box degustazione, un'esperienza culinaria che combina perfettamente dolce e salato. Un esempio? La Sicilybox Welcome Kit include un kit cannoli siciliani experience e 4 arancini misti.

L'assortimento di Sicily Addict, sempre completo e aggiornato, costituisce la scelta ideale per permettere a tutti i food lovers, anche a distanza, di gustare le delizie enogastronomiche isolane. Non c’è quindi da stupirsi che abbia già riscosso l’apprezzamento di più di 55.000 clienti. Lo confermano anche le oltre 7.800 recensioni positive verificate da Trustpilot.

Nell’eventualità di dubbi o domande, l’utente può sempre rivolgersi al puntuale servizio di customer care, via WhatsApp, numeri telefonici, indirizzo e-mail e chat online. Mentre per scoprire consigli e spunti interessanti su come assaporare al meglio le specialità della tradizione siciliana, è disponibile il blog ufficiale di Sicily Addict.

Le spedizioni sono celeri, avvengono entro 48/72 ore lavorative e diventano gratuite per acquisti superiori a 59,90 euro. Per fare in modo che i prodotti conservino sapore e freschezza, vengono utilizzate delle apposite box isotermiche, a temperatura controllata. Infine, terminano l’esperienza online, all’insegna di trasparenza e sicurezza, diverse modalità di transazione, fra cui PayPal e carta di credito.