A Tarantasca l'evento per la giornata nazionale Parkinson

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus ed Accademia LIMPE-DISMOV, l’associazione Parkimaca in collaborazione con le strutture di Neurologia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo e dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, organizza un evento divulgativo dal titolo “ A mano ferma”.